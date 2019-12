Qiagen will unabhängig bleiben - US-Aktie stark unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotech-Unternehmen Qiagen will sich nicht übernehmen lassen. Wie der im TecDAX und MDAX gelistete Konzern am Dienstagabend mitteilte, sei die Gesellschaft nach Prüfung potenzieller strategischer Alternativen zu dem Schluss gekommen, "dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotenzials darstellt". Die in den USA notierte Aktie des Unternehmens brach am Dienstag im nachbörslichen US-Handel um knapp 28 Prozent ein.

Qiagen hatte Mitte November angekündigt, Gespräche mit Interessenten zu führen und dementsprechend strategische Alternativen zu prüfen. Diese seien jedoch nicht überzeugend gewesen, so das Unternehmen am Dienstagabend. Es sei daher beschlossen worden, alle Gespräche dieser Art zu beenden.

December 26, 2019