Umsatzseitig standen 3,59 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qifu Technology, A 5,69 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde auf 1,81 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qifu Technology, A 5,90 HKD je Aktie verdient.

Qifu Technology, A hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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