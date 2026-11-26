Qifu Technology, A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Qifu Technology, A hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,81 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qifu Technology, A 5,90 HKD je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 3,59 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qifu Technology, A 5,69 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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