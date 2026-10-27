Qingdao NovelBeam Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Qingdao NovelBeam Technology A hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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