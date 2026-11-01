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Qingdao Port International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Qingdao Port International Co Ltd (H)
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Qingdao Port International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qingdao Port International ein EPS von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Qingdao Port International einen Umsatz von 5,25 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net

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