Qingdao Port International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Qingdao Port International einen Umsatz von 5,25 Milliarden HKD eingefahren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qingdao Port International ein EPS von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.

Qingdao Port International hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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