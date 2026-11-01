Qinhuangdao Port stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.11.26 06:35 Uhr

Qinhuangdao Port stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,08 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Qinhuangdao Port mit 0,080 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Qinhuangdao Port hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,92 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net