Qnity Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Qnity Electronics präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net