QPS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.10.26 06:35 Uhr

QPS äußerte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

QPS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,59 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,240 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 345,88 Prozent auf 1,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 425,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net