QT Imaging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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QT Imaging gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
QT Imaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 75,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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