Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Welche Aktien bieten langfristig echte Qualität – und warum sind hohe Dividenden oder niedrige Bewertungen nicht automatisch ein gutes Zeichen? Genau diesen Fragen widmet sich der erste Teil unserer dreiteiligen Webinarserie „Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs“. Gemeinsam mit WH SelfInvest zeigt David Sauceda vom Aktienfinder, worauf es bei der fundamentalen Aktienauswahl wirklich ankommt. Anhand konkreter Beispiele wie BASF, Visa, NVIDIA, Allianz, SAP und Infineon wird deutlich, warum stabile Gewinne, steigende Cashflows und nachhaltige Geschäftsmodelle für den langfristigen Vermögensaufbau entscheidend sind.

Besonders spannend: Warum überzeugt Visa mit einer außergewöhnlich stabilen Gewinnentwicklung, während BASF über Jahre kaum vom Fleck kommt? Auch vermeintliche Schnäppchen und hohe Dividendenrenditen stehen auf dem Prüfstand. Die Beispiele Volkswagen, Bayer, Adobe und Tesla zeigen, wie Anleger typische Bewertungsfallen erkennen können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie sich mit dem Aktienfinder und ETFinder nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch ganze ETFs anhand ihrer fundamentalen Qualität analysieren lassen. Sie haben den ersten Teil verpasst? Hier können Sie sich die vollständige Aufzeichnung kostenlos ansehen!

▶ Aufzeichnung Teil 1: Qualitätsaktien erkennen – warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!

Teil 2: Welche Anlagestrategie passt zu Ihnen?

Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 18:30 Uhr geht unsere kostenlose Webinarserie in die zweite Runde! Nachdem im ersten Teil die fundamentale Qualität von Aktien und ETFs im Mittelpunkt stand, geht es nun um die entscheidende Frage: Wie lassen sich daraus erfolgreiche langfristige Anlagestrategien entwickeln? Welche Unterschiede bestehen zwischen Wachstumsaktien, Dividendenwerten und anderen Qualitätsstrategien? Und wie finden Anleger einen Ansatz, der zu ihren persönlichen Zielen und Erwartungen passt? Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie sich Aktien systematisch auswählen und unterschiedlichen Anlagestrategien zuordnen lassen.

Auch der dritte und abschließende Teil am 22. Oktober 2026 verspricht spannende Einblicke. Dann stehen die faire Bewertung von Aktien und ETFs sowie die realistische Einschätzung möglicher Renditen im Mittelpunkt. Denn selbst das beste Unternehmen ist nicht automatisch ein gutes Investment, wenn der Einstiegspreis zu hoch ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen über langfristigen Vermögensaufbau zu vertiefen und Ihre Anlageentscheidungen auf ein solides Fundament zu stellen.

Jetzt kostenlos für Teil 2 am 15. Oktober anmelden und live dabei sein:

👉 Zur Anmeldung: Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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