Alibaba-Aktie mit kräftigen Verlusten: Wie Peking den Onlinehändler unter Druck setzt

Qualitätsmahnung

22.10.26 14:48 Uhr

Eine Mahnung der chinesischen Marktaufsicht sorgt für einen Kursrutsch der Alibaba-Aktie. Dabei bleiben potenzielle Strafen noch aus.

• Die Reaktion auf die Mahnung hängt vom weiteren Vorgehen Pekings ab; ein möglicher Qualitätsindex könnte den Wettbewerb verschärfen, während die kommenden Quartalszahlen im Dezember zeigen werden, ob sich Alibabas Wachstum im Bereich Sofortlieferung erholt.

• Die Behörde bleibt bei einer Ermahnung ohne Strafen, doch die Anleger reagieren empfindlich, da die Stimmung im chinesischen Technologiesektor ohnehin angeschlagen ist und die Branche weiterhin mit Fälschungen und irreführender Werbung kämpft.

Chinas Marktaufsicht fordert von Onlinehändlern strengere Qualitätskontrollen

Alibaba-Aktie fällt in Hongkong so stark wie seit August nicht mehr

Marktexperte sieht Folgen eher bei der Stimmung als bei den Gewinnen

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Chinas Marktaufsicht ermahnt die großen Onlineplattformen zu besserer Produktqualität, und bei Alibaba folgt die Quittung prompt: Anleger schickten das Papier in Hongkong um über sechs Prozent abwärts auf 97,35 Hongkong-Dollar. Damit erlebte die Aktie ihren größten Tagesverlust seit Ende August. Obendrein ist Alibaba der größte Belastungsfaktor für den Leitindex Hang Seng.

Dabei belässt es die chinesische Marktaufsicht SAMR bei einer bloßen Mahnung, die Behörde verhängt weder Strafen noch erlässt sie neue Regeln. Dass schon eine Ermahnung den Kurs so kräftig drückt, zeigt, wie dünn die Nerven der Anleger im chinesischen Technologiesektor sind.

Was Chinas Marktaufsicht von den Plattformen verlangt

Auslöser ist ein Treffen in Peking, zu dem die staatliche Marktaufsicht SAMR die Branche geladen hatte. In ihrer gestern veröffentlichten Mitteilung nennt die Behörde neun Teilnehmer, darunter Alibabas Handelssparte Taotian mit Taobao und Tmall, JD.com, PDD mit Pinduoduo, Kuaishou und Vipshop. Seit die SAMR 2025 gemeinsam mit neun weiteren Behörden Leitlinien zur Qualität im Onlinehandel veröffentlicht hat, sieht sie zwar erste Fortschritte. Gefälschte Ware, Produkte, die nicht der Beschreibung entsprechen, und irreführende Werbung kämen aber weiterhin vor, vor allem beim Verkauf per Livestream, in der Sofortlieferung und im Social Commerce. Die Plattformen sollen deshalb ihre Rolle als sogenannte "Gatekeeper" ernster nehmen, die Qualitätskontrolle entlang der gesamten Lieferkette straffen und den Verbraucherschutz ausbauen.

Alibabas Wachstumsfeld steht im Visier

Für Alibaba trifft die Mahnung einen empfindlichen Punkt, denn die Sofortlieferung zählt zu den Wachstumsmotoren des Konzerns. Im Quartal bis Ende Juni 2026, dem ersten Quartal des bis März 2027 laufenden Geschäftsjahres, legte der Umsatz im sogenannten "Quick Commerce" um 45 Prozent auf rund 53 Milliarden Yuan zu. Das klassische Handelsgeschäft in China schrumpfte dagegen um 8 Prozent auf knapp 111 Milliarden Yuan, die Kundenmanagementerlöse, also vor allem Werbeeinnahmen von Händlern, sanken um 7 Prozent. Finanzchef Toby Xu sprach dennoch von widerstandsfähigen Gewinnen im Onlinehandel, das bereinigte EBITA der Handelssparte sank tatsächlich nur um 1 Prozent. Beim Umsatz sieht es schwächer aus: Bereinigt um umsatzmindernde Effekte eines neuen Förderprogramms wären die Kundenmanagementerlöse nur um 1 Prozent gewachsen.

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Stimmung ohnehin angeschlagen: Darum sorgt die Mahnung für einen Kursrutsch

Dass die Börse trotzdem so heftig reagiert, liegt weniger am Inhalt der Mahnung als an ihrem Zeitpunkt. Solche Hinweise zur Qualität seien für die Branche nichts Neues, wirkten aber wie eine Endlosschleife, sagte Steven Leung, Executive Director beim Broker UOB Kay Hian, gegenüber Bloomberg. Auf die Gewinne schlügen sie immer weniger durch, stärker dagegen auf die Stimmung. Und die ist angeschlagen: Der Hang Seng Tech steht kurz davor, sämtliche Gewinne seit Pekings großem Konjunkturpaket vom September 2024 wieder abzugeben, weil Anleger an der Rendite der hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz zweifeln. Gerald Gan, Investmentchef von Reed Capital Partners, sieht den Ausverkauf deshalb als Teil eines breiteren Risikoabbaus, ähnlich den Sorgen um US-Technologiewerte.

Zusätzlichen Druck bringt ein Termin, der mit dem Onlinehandel nichts zu tun hat. Am 22. Oktober endet eine 90-tägige Schonfrist, in der wohlhabende chinesische Familien Steuern auf im Ausland gehaltene Trusts ohne Säumniszuschläge begleichen konnten. Bosco Wu, Stratege der Bank of East Asia, führt den Rückgang in Hongkong laut Bloomberg auf diese Frist zurück. Er beobachtet zudem, dass große Aktionäre privater Unternehmen Anteile reduziert haben, was wohl mit der Steuerfrage zusammenhänge.

Was für die Alibaba-Aktie als Nächstes zählt

Ob aus der Ermahnung mehr wird, hängt davon ab, wie konsequent Peking nachlegt. Die SAMR verlangt von den Plattformen, sich an den Leitlinien und einer Aufgabenliste für 2026 auszurichten, zudem soll die Veröffentlichung eines Indexberichts zur Qualitätssteuerung der Plattformen geprüft werden. Ein solcher Bericht könnte Unterschiede zwischen Alibaba, JD.com und PDD öffentlich sichtbar machen und den Wettbewerb um Qualität verschärfen. Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefern die Zahlen zum Quartal von Juli bis September 2026, die voraussichtlich Anfang Dezember anstehen. Dann zeigt sich, ob die Händlererlöse wieder Tritt fassen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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