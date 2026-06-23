Quallenplage bringt Atom-Reaktoren in Frankreich zum Halt
GRAVELINES (dpa-AFX) - Massenhaft Quallen haben den Betrieb des größten französischen Atomkraftwerks Gravelines durcheinander geworfen. Drei Reaktoren wurden wegen der Tierchen komplett heruntergefahren, ein weiterer arbeitet nur teilweise, teilte der französische Betreiber EDF (EDF (Electricité de France)) mit. Weil von den sechs Meilern noch einer in Wartung ist, läuft derzeit nur noch einer der Reaktoren wie vorgesehen. Der Konzern versicherte aber, Folgen für die Sicherheit des Kraftwerks, des Personals und der Umwelt habe die ungewöhnliche Lage nicht.
Wo genau die Quallen am Montag anschwemmten und das Werk störten, gab EDF nicht bekannt. Schon im vergangenen Jahr hatte der Atom-Standort mit den Tieren zu kämpfen. Damals waren sie reihenweise im Filtersystem der Wasserpumpstationen gelandet. Nach einigen Tagen nahmen die Meiler ihre Arbeit wieder auf.
Gravelines ist eines von knapp 20 Atomkraftwerken in Frankreich. Es liegt an der nordfranzösischen Küste, etwa auf halber Strecke zwischen Calais und Dunkerque./rbo/DP/mis
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