Qualstar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

15.08.26 06:35 Uhr

Qualstar äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Qualstar ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net