Quanex Building Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quanex Building Products veröffentlichte am 04.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Quanex Building Products 462,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 452,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net