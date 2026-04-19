DAX24.386 -1,3%Est505.975 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,0%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.110 +1,8%Euro1,1758 +0,2%Öl94,71 +2,5%Gold4.814 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Manycore, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quanten-Hype

Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti schwächer: Gewinnmitnahmen nach Kursrally

20.04.26 14:13 Uhr
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti an NASDAQ und NYSE in Rot: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs | finanzen.net

Nachdem KI-Highflyer NVIDIA in der Vorwoche für einen beachtlichen Schub der Quantenfantasie gesorgt hat, greifen nun einige Anleger Gewinne ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17,58 EUR -0,87 EUR -4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ
38,25 EUR -1,26 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
170,00 EUR -1,34 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Quantum Computing Inc Registered Shs
9,57 USD 0,13 USD 1,38%
Charts|News|Analysen
Rigetti Computing Inc Registered Shs
16,55 EUR -0,06 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA öffnet seine KI-Werkzeugkiste für Quantencomputer
• Fantasie bei D-Wave, IonQ und Rigetti in der Vorwoche
• Sektor bleibt spekulativ - Anleger werden schon wieder zurückhaltender

NVIDIA positioniert sich mit neuen Open-Source-KI-Tools als Infrastrukturpartner für die Quantencomputing-Branche. So hat der Chipdesigner eine neue Reihe von Open-Source-KI-Tools unter dem Namen "Ising" vorgestellt. Die Modelle zielen darauf ab, zwei der größten Herausforderungen im Quantencomputing zu lösen: die Kalibrierung von Qubits und die Fehlerkorrektur. Damit positioniert sich der Chipkonzern nicht als Konkurrent der Quantenspezialisten, sondern als deren Infrastrukturpartner.

Bedeutend für Quantencomputing

Die Ankündigung ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens signalisiert NVIDIA damit, dass der Konzern Quantencomputing nicht als ferne Zukunftstechnologie betrachtet, sondern als Feld, in das sich eine Investition in Entwicklungsressourcen bereits jetzt lohnt. Zweitens adressieren die Tools mit Qubit-Kalibrierung und Fehlerkorrektur genau jene technischen Engpässe, die bislang den praktischen Einsatz von Quantencomputern bremsen.

Im Branchenkontext profitieren unterschiedliche Ansätze: D-Wave setzt auf sogenannte Annealing-Technologie für Optimierungsprobleme, während IonQ und Rigetti auf Gate-basierte Quantencomputer fokussieren. Alle drei könnten von besseren Kalibrierungs- und Fehlerkorrektur-Tools profitieren, da diese die Zuverlässigkeit ihrer Systeme erhöhen würden.

Begeisterung bei Anlegern von D-Wave, IonQ, Rigetti und Quantum Computing

Die Ankündigung der sogenannten "Ising"-Modellfamilie traf in der Vorwoche auf einen Markt, der seit Monaten auf greifbare Fortschritte im Quantensektor wartet - und löste eine breite Rally aus. Bei den börsennotierten Quantenspezialisten wurden teils zweistellige Kursgewinne ausgelöst.

So konnte D-Wave Quantum in den letzten fünf Tagen ein Kursplus von 48,1 Prozent erzielen. Im gleichen Zeitraum ging es für IonQ um 54,9 Prozent, für Rigetti Computing um 30,9 Prozent und für Quantum Computing um 31,6 Prozent steil nach oben.

Ernüchterung nach Kursrally

Doch am heutigen Montag pausiert die Rally, Anleger scheinen Gewinne mitzunehmen. An der NYSE verlieren D-Wave vorbörslich zeitweise 4,10 Prozent auf 20,80 Dollar und IonQ sinken um 3,82 Prozent auf 44,32 Dollar. Daneben fallen Rigetti an der NASDAQ um 3,94 Prozent auf 19,03 Dollar, während Quantum Computing 3,45 Prozent auf 9,24 Dollar abgeben.

Die jüngsten Kursbewegungen sind zwar eindrucksvoll, stehen aber in einem Spannungsfeld zu den fundamentalen Daten. So arbeitet bislang keines der Unternehmen profitabel und auch ein einheitliches Konsens-Rating für den Sektor existiert nicht. Diese Diskrepanz verdeutlicht den spekulativen Charakter des Sektors. Die jüngste Rally wurde weniger von Umsätzen oder Gewinnen getrieben als von der Hoffnung, dass technologische Durchbrüche - wie sie NVIDIAs Tools ermöglichen könnten - den kommerziellen Durchbruch beschleunigen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PJ McDonnell / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen