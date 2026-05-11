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Quantenaktie im Blick

D-Wave Quantum-Aktie sackt ab: Erneut tiefrote Zahlen bei sinkenden Erlösen

12.05.26 15:36 Uhr
D-Wave-Aktie verliert an der NYSE: Verluste ausgeweitet - Umsatz deutlich unter den Erwartungen | finanzen.net

Die Zahlen des Quantencomputerunternehmens D-Wave waren von Anleger gespannt erwartet worden. Am Dienstag wurde es konkret.

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D-Wave Quantum
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D-Wave Quantum, das Unternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputern spezialisiert ist, hat im ersten Geschäftsquartal 2026 weiterhin rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie wurde im Vorjahresvergleich, als noch -0,020 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, auf -0,050 US-Dollar ausgebaut. Die Analystenerwartungen wurden damit jedoch übertroffen: Experten hatten zuvor ein EPS von -0,077 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz ging deutlich von 15,0 Millionen US-Dollar auf 2,9 Millionen US-Dollar zurück und lag damit unter den Expertenschätzungen, die sich auf 4,2 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die D-Wave-Aktie zeigt sich an der NYSE 4,12 Prozent schwächer bei 23,04 US-Dollar.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com

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