D-Wave-Aktie hebt nach NASDAQ-Wechsel kräftig ab - Kaufanreize auch für IonQ, Rigetti & Co.
Der Wechsel an die NASDAQ sorgt bei der D-Wave-Aktie für Rückenwind. Gleichzeitig profitiert die Branche von einer verbesserten Marktstimmung und optimistischen Analysten.
Werte in diesem Artikel
- D-Wave wechselt zum Handelsstart offiziell von der NYSE an die NASDAQ
- Auch Rigetti, IonQ und Quantum Computing ziehen im Sektor mit nach oben
- Nachlassende Ölpreise und politischer Rückenwind aus Washington helfen zusätzlich
D-Wave-Aktie springt an
Die Aktie von D-Wave Quantum gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Montag zeitweise 9,93 Prozent auf 17,80 US-Dollar. Der unmittelbare Anlass: Der Handel mit dem Titel läuft ab diesem Tag erstmals an der NASDAQ statt wie zuvor an der NYSE, unter dem unveränderten Kürzel QBTS. Der Wechsel ist bereits seit einigen Wochen angekündigt und markiert für D-Wave einen sichtbaren Schritt hin zu mehr Visibilität im Technologiesegment.
Der breitere Trend: Quantenaktien im Gleichschritt
Der Kursschub bleibt dabei aber nicht allein auf D-Wave beschränkt: Auch Aktien direkter Branchenkonkurrenten gehören zum Wochenstart zu den Gewinnern: Titel von Rigetti Computing legen daneben 4,73 Prozent auf 14,79 US-Dollar zu, während die Aktie von IonQ 5,88 Prozent höher bei 34,84 US-Dollar gehandelt wird und Quantum Computing sich zeitweise mit einem Plus von 4,44 Prozent auf 7,74 US-Dollar präsentiert. Dass sich die etablierten börsennotierten Quantencomputer-Aktien im Gleichklang bewegen, war in den vergangenen Wochen an den Aktienmärkten bereits mehrfach zu beobachten. Ein wesentlicher Treiber zum Wochenstart dürfte dabei die allgemeine Risikobereitschaft an den Märkten sein, die von sinkenden Ölpreisen nach einer Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran profitiert. Quantenaktien reagieren wegen ihrer noch geringen Umsatzbasis besonders sensibel auf solche Stimmungswechsel an den Technologiemärkten.
Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial
Speziell mit Blick auf D-Wave treibt auch die Analystengemeinde die Kurse: Auf TipRanks haben von 13 Experten zwölf ein Buy-Votum vergeben, nur ein Analyst rät zum Halten der D-Wave-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,27 US-Dollar und bietet somit noch erhebliches Aufwärtspotenzial ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Bei D-Wave rückt zudem der Quartalsbericht näher, den das Unternehmen für den 6. August angekündigt hat.
Ob der Kursschub über den reinen Listing-Effekt hinaus Bestand hat, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen, sobald sich die Aufmerksamkeit von Ölpreis und NASDAQ-Wechsel weg und in Richtung der Quartalszahlen Anfang August verschiebt. Der Quantensektor gilt weiterhin als besonders volatil und stark stimmungsgetrieben.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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