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Quantencomputing-Bilanz

IonQ-Aktie legt zu: Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen deutlich

IonQ-Aktie legt zu: Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen deutlich

IonQ hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Ob der Quantencomputer-Spezialist die Erwartungen erfüllen konnte und wie die Aktie reagierte, zeigt der Quartalsbericht.

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Aktien
IonQ
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IonQ hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Analysten hatten im Vorfeld mit einem kräftigen Umsatzwachstum gerechnet.

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Experten waren von einem kräftigen Umsatzsprung von 39,87 auf 141,2 Millionen US-Dollar ausgegangen, tatsächlich erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 173,83 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über den Analystenerwartungen.

Beim Gewinn je Aktie hatten Experten auf einen Verlust von 0,79 US-Dollar gesetzt. Im Vorjahresquartal hatte das Quantentechnologieunternehmen noch einen Verlust von 3,58 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 1,42 US-Dollar und fiel damit gegenüber der durchschnittlichen Analystenschätzung deutlich höher aus.

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An der Börse reagierte die IonQ-Aktie auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit Gewinnen von 2,86 Prozent auf 27,19 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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