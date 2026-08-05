IonQ-Aktie dreht ins Plus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben

KI-Nachrichtenüberblick

• IonQ verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal 2026 erneut rote Zahlen, der Verlust je Aktie wurde von -0,70 US-Dollar auf einen noch unbestimmten Wert ausgeweitet.

• Der Quartalsumsatz lag deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Mio. US-Dollar, blieb aber hinter den Markterwartungen von 66,5 Mio. US-Dollar zurück.