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Quantenkonzern mit Zahlen

IonQ-Aktie dreht ins Plus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben

IonQ-Aktie dreht ins Plus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

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Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2026 standen bei IonQ einmal mehr rote Zahlen in den Büchern. Der Verlust je Aktie wurde deutlich ausgeweitet von -0,70 US-Dollar auf -5,08 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Minus von 0,556 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Mit den nun vorgelegten Zahlen schnitt der Branchenkollege von D-Wave Quantum somit schlechter ab als erwartet.

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Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 80,1 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 20,7 Millionen US-Dollar und auch über den Markterwartungen in Höhe von 66,5 Millionen US-Dollar.

Die IonQ-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,15 Prozent höher bei 40,39 Dollar.

Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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