IonQ-Aktie im Minus: Umsatz wächst kräftig, doch Verluste bleiben

KI-Nachrichtenüberblick

• IonQ verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen deutlich verschlechterten Verlust von -5,08 US-Dollar pro Aktie, deutlich über den Erwartungen von -0,556 US-Dollar.

• Der Umsatz stieg auf 80,1 Millionen US-Dollar, was eine deutliche Steigerung gegenüber 20,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt und die Markterwartungen von 66,5 Millionen US-Dollar übertrifft.