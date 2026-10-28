D-Wave-Aktie: Neue Allianz für Quantencomputer in der Industrie - Konkurrenz für IonQ und Rigetti?

Quantenprojekte

28.10.26 20:21 Uhr

D-Wave präsentiert in Seoul einen neuen Partner für Optimierungsanwendungen, doch ohne Volumen bleibt offen, wie viel Umsatz daraus entstehen kann.

• Die Partnerschaft könnte den Wettbewerb mit Anbietern wie IonQ verschärfen, doch die tatsächliche Geschäftsentwicklung hängt von der Umsetzung der Projekte und der Gewinnung nachhaltiger Kunden ab.

• Die Zusammenarbeit soll den Übergang von Machbarkeitsstudien zu produktiven Anwendungen erleichtern, doch konkrete Umsätze oder Verträge sind bisher nicht bestätigt, was die Aktie belastet.

• D-Wave hat eine unverbindliche Partnerschaft mit LG CNS zur Förderung von Quantencomputing-Anwendungen in Südkorea und international angekündigt, wobei der Fokus auf Optimierungstechnologien liegt.

D-Wave verkündet Partnerschaft mit LG CNS

Neue Konkurrenz für IonQ und Co.?

Zahlen zum dritten Quartal liefern den nächsten Anhaltspunkt

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D-Wave Quantum hat mit dem koreanischen Systemintegrator LG CNS eine nicht bindende Absichtserklärung unterzeichnet. Sie soll Quantencomputing für Unternehmensoptimierung in Südkorea und auf internationalen Märkten voranbringen. Für die Aktie zählt vor allem, ob daraus Folgeverträge entstehen, denn Volumen nennt die Mitteilung nicht.

Was die Vereinbarung mit LG CNS enthält

Die Chefs Alan Baratz und Hyun Shin-Gyoon verkündeten die Vereinbarung am Mittwoch auf der Konferenz Qubits Asia in Seoul. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf D-Waves Annealing-Technologie für komplexe Optimierungsprobleme. Ziel ist der Übergang von Proof of Concept, also Machbarkeitsstudien, in die Produktion.

Anwendungen sind für Kunden in Fertigung, Telekommunikation, Finanzen und Einzelhandel geplant. Die Partner wollen zudem gemeinsame Vertriebschancen verfolgen. LG CNS beschreibt sich als führendes koreanisches Unternehmen für KI-Transformation und forscht nach eigenen Angaben bereits an mathematischer Optimierung und Quantencomputing. Ein Auftrag mit Umsatzbeitrag ist die Vereinbarung nicht.

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Warum D-Wave auf Folgeverträge angewiesen bleibt

Die Absichtserklärung ist ausdrücklich nicht bindend. Baratz sagte, LG CNS verstehe sowohl die Optimierungsprobleme der Unternehmen als auch die Systeme, in die Lösungen passen müssen. D-Wave wolle Firmen helfen, vom Evaluieren zum Einsatz von Anwendungen mit messbarem Geschäftsnutzen zu kommen.

Im zweiten Quartal 2026 blieb der Umsatz mit 3,1 Millionen US-Dollar auf Vorjahresniveau, der Nettoverlust lag bei 48,0 Millionen US-Dollar. Die operativen Aufwendungen stiegen um 93 Prozent auf 55,0 Millionen US-Dollar. Ein zusätzlicher Vertriebspartner kann also helfen, Kundenprojekte schneller zu Umsätzen zu machen.

Finanzpolster und Analystenbild bei der D-Wave-Aktie

Die Liquidität lag Ende Juni 2026 bei 546,2 Millionen US-Dollar. Über 90 Prozent des Rückgangs gegenüber dem Vorjahr gehen auf die Barzahlung für die Übernahme von Quantum Circuits im Januar zurück. Hinzu kommt eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium vom 8. September über Zugang zu bis zu 100 Millionen US-Dollar, wofür das Ministerium eine Minderheitsbeteiligung erhält. D-Wave nennt als Risiko unter anderem eine Verwässerung für Altaktionäre.

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Bei den Analysten liegt der Konsens laut den Analystendaten von TipRanks bei Strong Buy, 13 von 14 Analysten stufen mit Buy ein, einer mit Hold. Das mittlere Kursziel beträgt 36,23 US-Dollar, die Spanne reicht von 22 bis 43 US-Dollar. Die Bewertung der Analysten stützt sich damit auf Erwartungen an die Geschäftsentwicklung, nicht auf die neue Absichtserklärung. Die Finanzmittel verschaffen D-Wave Zeit, den Partnerschaften Umsätze folgen zu lassen.

Was die Partnerschaft für Anleger bedeutet - Konkurrenz für IonQ und Co.?

Für Anleger ist die Partnerschaft ein strategisch positives Signal, aber noch kein Beleg für zusätzliches Umsatzwachstum. LG CNS könnte D-Wave den Zugang zu Unternehmenskunden erleichtern und dabei helfen, Pilotprojekte in produktive Anwendungen zu überführen. Entscheidend wird sein, ob daraus konkrete Aufträge und wiederkehrende Erlöse entstehen. Angesichts des bislang niedrigen Umsatzniveaus und der hohen operativen Aufwendungen bleibt die Kommerzialisierung der Technologie ein zentraler Faktor für die weitere Geschäftsentwicklung.

Die Kooperation könnte auch den Wettbewerb mit anderen Quantencomputing-Anbietern wie IonQ und Rigetti Computing verschärfen. Während D-Wave mit seiner Annealing-Technologie vor allem auf Optimierungsprobleme abzielt, setzen IonQ und Rigetti auf Gate-basierte Quantencomputer. Die Partnerschaft mit LG CNS könnte D-Wave dabei helfen, seine Technologie schneller in industrielle Anwendungen zu überführen und sich zusätzliche Unternehmenskunden zu erschließen. Ob daraus ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entsteht, hängt jedoch davon ab, ob die gemeinsamen Lösungen im Praxiseinsatz messbare Vorteile bieten und sich wirtschaftlich skalieren lassen.

Die Aktie von D-Wave hat den Handelstag an der NASDAQ am Dienstag mit einem kräftigen Kursplus von rund 5,1 Prozent bei 12,13 US-Dollar beendet. Am Mittwoch geht es zeitweise um 4,99 Prozent auf 11,53 US-Dollar abwärts. Das Papier steht trotz zwischenzeitlicher Erholungen deutlich unter Druck: Auf Monatssicht hat der Kurs rund 28 Prozent verloren. Das unterstreicht, dass Anleger weiterhin Zweifel daran haben, wie schnell das Unternehmen seine Technologie in nachhaltiges Umsatzwachstum umsetzen kann.

Der nächste konkrete Beobachtungspunkt ist die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 10. November 2026. Dort lässt sich prüfen, ob D-Wave Folgeprojekte in Südkorea oder neue Kundenabschlüsse benennt.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.