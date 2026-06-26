DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 -1,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.855 +0,4%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Chartanalyse für Jedermann - Diese Konstellationen der Technischen Analyse sollte jeder Anleger kennen Chartanalyse für Jedermann - Diese Konstellationen der Technischen Analyse sollte jeder Anleger kennen
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Quantum: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Quantum Corp Registered Shs
9,48 EUR -1,71 EUR -15,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Quantum hat am 25.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,0 Millionen USD im Vergleich zu 59,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,970 USD beziffert. Im Vorjahr waren -22,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Quantum im vergangenen Geschäftsjahr 279,58 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quantum 274,06 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Quantum Corp Registered Shs

DatumMeistgelesen