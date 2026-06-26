Quantum: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quantum hat am 25.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,450 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,0 Millionen USD im Vergleich zu 59,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,970 USD beziffert. Im Vorjahr waren -22,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Quantum im vergangenen Geschäftsjahr 279,58 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quantum 274,06 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net