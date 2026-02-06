DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.230 -0,7%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Quantum Secure Encryption: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Quantum Secure Encryption Corp Registered Shs
0,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Quantum Secure Encryption lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quantum Secure Encryption -0,260 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net

