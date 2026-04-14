Quantum Systems baut Zusammenarbeit mit Ukraine aus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Drohnenhersteller Quantum Systems baut seine industrielle Zusammenarbeit mit der Ukraine weiter aus. Dazu würden bei einem ranghohen politischen Treffen neue Joint Ventures unter der Initiative "Build with Ukraine" verkündet, teilte das Unternehmen in Berlin mit.

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Zudem werde derzeit die Fertigung von 10.000 Mehrzweck-Quadcopter-Drohnen in Deutschland für die Streitkräfte der Ukraine hochgefahren, so das Unternehmen. Eine erste Charge sei Ende März 2026 ausgeliefert worden.

Mit Blick auf deutsch-ukrainische Gemeinschaftsunternehmen sagte Matthias Lehna, Geschäftsführer von Quantum Frontline Industries: "Wir sind überzeugt, dass diese Form der Zusammenarbeit eine zentrale Grundlage für die zukünftigen Verteidigungsfähigkeiten Europas bildet."

Minister der Bundesregierung hatten bei mehreren Besuchen in der Ukraine erklärt, Deutschland wolle die industrielle Zusammenarbeit mit ukrainischen Rüstungsunternehmen ausbauen. Davon soll auch die Ausrüstung der Bundeswehr unmittelbar oder über die gewonnenen Erfahrungen profitieren./cn/DP/nas