Quantum Battery Metals Aktie News: Quantum Battery Metals am Nachmittag mit sattem Kursplus

Heute im Fokus

Nach Inflationsdaten: DAX schließt stärker -- Fresenius könnte offenbar Kontrolle über FMC abgeben -- Siemens, Deutsche Börse, Credit Suisse, Disney, Robinhood, Canopy im Fokus

PepsiCo will 2023 noch mehr umsetzen. Aufspaltungsfantasien erhalten durch Wechsel an der Bayer-Spitze neue Nahrung. KWS SAAT will nach deutlichem Umsatzsprung weiter wachsen. BAT verbessert Umsatz und Gewinn. Mattel schockt mit Gewinnwarnung. AstraZeneca schreibt wieder schwarze Zahlen. Unilever macht mehr Gewinn als erwartet.