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Quartalsausblick

Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Group Bank wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Werte in diesem Artikel
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Erste Group Bank AG
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Erste Group Bank wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

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Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,43 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Erste Group Bank nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 3,93 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,92 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 15,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,16 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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12.11.12 Erste Group Bank kaufen Die Actien-Börse
31.10.12 Erste Group Bank neutral Exane-BNP Paribas SA
31.10.12 Erste Group Bank neutral Nomura
31.10.12 Erste Group Bank buy Société Générale Group S.A. (SG)
31.10.12 Erste Group Bank equal-weight Morgan Stanley