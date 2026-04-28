Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Quartalsausblick

Analysten haben ihre Prognosen für die OMV-Bilanz abgegeben.

OMV lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OMV die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

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Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,19 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMV 0,440 EUR je Aktie erwirtschaftet.

OMV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,38 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,77 EUR im Vergleich zu 3,11 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 28,01 Milliarden EUR, gegenüber 24,31 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net