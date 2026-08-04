Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das prognostizieren Analysten für die Rheinmetall-Bilanz.
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Rheinmetall wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rheinmetall im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,90 EUR je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,43 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,25 Milliarden EUR aus.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,84 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,38 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,03 Milliarden EUR, gegenüber 9,94 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)