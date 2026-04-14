DAX24.089 +0,2%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5300 -0,8%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.932 +0,2%Euro1,1790 -0,1%Öl95,56 +0,2%Gold4.815 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an
Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026 Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalsbericht

Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert

15.04.26 10:36 Uhr
Shelly-Aktie legt zu: Anleger ignorieren überraschenden Umsatzboom | finanzen.net

Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
53,90 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.

Für die Aktie des SDAX-Neulings ging es am Mittwoch via XETRA zuletzt um 3,76 Prozent nach oben auf 55,20 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast neun Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber etwas über 60 Prozent hinzugewonnen.

Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 47 bis 52 Millionen Euro, wie das Unternehmen Ende Februar mitgeteilt hatte. 2025 verbuchte Shelly Erlöse von rund 150 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 30 Millionen Euro. Das erwartete Wachstum soll dabei voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wegen der Einführung neuer Produkte zunehmen.

Weitere ungeprüfte Zahlen für das erste Quartal sollen am 11. Mai veröffentlichen werden.

/err/mne/men

SOFIA (dpa-AFX)

Bildquellen: Shelly Group

Nachrichten zu Shelly

DatumMeistgelesen