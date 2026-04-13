Shelly-Aktie gibt trotzdem ab: Umsatz überraschend deutlich gesteigert
Shelly hat den Umsatz im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert.
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Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung im ersten Quartal über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen.
Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten des jüngsten SDAX-Mitglieds nicht gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gibt der Shelly-Kurs 6,40 Prozent auf 54,10 Euro ab.
/he/ajx
SOFIA (dpa-AFX)
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