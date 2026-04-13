DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +2,3%Nas23.612 +1,9%Bitcoin62.926 -0,7%Euro1,1793 +0,3%Öl95,11 -3,0%Gold4.841 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: Dow feser -- DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke -- Heideldruck profitiert von Fantasie im Drohnengeschäft -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalsbericht

Shelly-Aktie gibt trotzdem ab: Umsatz überraschend deutlich gesteigert

14.04.26 20:14 Uhr
Shelly-Aktie fällt: Anleger ignorieren überraschenden Umsatzboom | finanzen.net

Shelly hat den Umsatz im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shelly
54,00 EUR -0,50 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung im ersten Quartal über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten des jüngsten SDAX-Mitglieds nicht gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gibt der Shelly-Kurs 6,40 Prozent auf 54,10 Euro ab.

/he/ajx

SOFIA (dpa-AFX)

Bildquellen: Shelly Group

Nachrichten zu Shelly

DatumMeistgelesen