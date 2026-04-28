Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle
Tech-Gigant und Google-Mutter Alphabet hat am Mittwochabend seine Geschäftsergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht.
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Alphabet hat Anlegern die Bilanz für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 präsentiert. Diese zeigt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,11 US-Dollar, nach 2,81 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten waren beim EPS zuvor im Schnitt von 2,63 US-Dollar ausgegangen.
Daneben erzielte die Google-Mutter im Berichtszeitraum Umsätze in Höhe von 109,896 Milliarden US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu einem Umsatz von 90,234 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Erwartungen wurden damit etwas übertroffen, denn die Analysten hatten durchschnittlich einen Quartalsumsatz von 106,96 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ gewinnt die Alphabet-Aktie zeitweise 3,23 Prozent auf 358,53 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
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