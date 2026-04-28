Quartalsbilanz

Tech-Gigant und Google-Mutter Alphabet hat am Mittwochabend seine Geschäftsergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht.

Alphabet hat Anlegern die Bilanz für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 präsentiert. Diese zeigt einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,11 US-Dollar, nach 2,81 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten waren beim EPS zuvor im Schnitt von 2,63 US-Dollar ausgegangen.

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Daneben erzielte die Google-Mutter im Berichtszeitraum Umsätze in Höhe von 109,896 Milliarden US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu einem Umsatz von 90,234 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Erwartungen wurden damit etwas übertroffen, denn die Analysten hatten durchschnittlich einen Quartalsumsatz von 106,96 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ gewinnt die Alphabet-Aktie zeitweise 3,23 Prozent auf 358,53 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net