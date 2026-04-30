Quartalsbilanz im Blick

Anleger hatten gespannt auf die Bilanz des BioNTech-Konkurrenten Moderna gewartet. Am Freitag öffnete das Unternehmen nun seine Bücher.

Moderna hat im ersten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 3,40 US-Dollar je Aktie nach einem Minus von 2,52 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das EPS hatten im Vorfeld bei -4,446 US-Dollar gelegen. Tatsächlich schnitt der BioNTech-Konkurrent jedoch besser ab.

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Die Umsatzprognose der Analysten hatte sich unterdessen auf 236,4 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Umsätze von 108 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Mit seinem tatsächlichen Quartalsumsatz von 389 Millionen US-Dollar übertraf Moderna somit die Markterwartungen deutlich.

Nachdem sich die Moderna-Aktie im vorbörslichen Handel zunächst klar mit Gewinnen gezeigt hat, geht es im offiziellen NASDAQ-Handel zeitweise moderate 0,17 Prozent auf 46,02 US-Dollar hoch.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net