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Quartalsbilanz im Blick

Moderna-Aktie schließt schwach: Erwartungen geschlagen - weiter rote Zahlen trotz Umsatzsprung

01.05.26 22:13 Uhr
NASDAQ-Titel Moderna-Aktie ohne klare Richtung: Umsatz springt hoch, doch Verlust wird größer - Was läuft falsch beim BioNTech-Konkurrenten? | finanzen.net

Anleger hatten gespannt auf die Bilanz des BioNTech-Konkurrenten Moderna gewartet. Am Freitag öffnete das Unternehmen nun seine Bücher.

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Moderna Inc
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Moderna hat im ersten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 3,40 US-Dollar je Aktie nach einem Minus von 2,52 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das EPS hatten im Vorfeld bei -4,446 US-Dollar gelegen. Tatsächlich schnitt der BioNTech-Konkurrent jedoch besser ab.

Die Umsatzprognose der Analysten hatte sich unterdessen auf 236,4 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Umsätze von 108 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Mit seinem tatsächlichen Quartalsumsatz von 389 Millionen US-Dollar übertraf Moderna somit die Markterwartungen deutlich.

Nachdem sich die Moderna-Aktie im vorbörslichen Handel zunächst klar mit Gewinnen gezeigt hatte, ging es im offiziellen NASDAQ-Handel 1,24 Prozent auf 45,37 US-Dollar runter.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com

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