Moderna-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen geschlagen - weiter rote Zahlen trotz Umsatzsprung
Anleger hatten gespannt auf die Bilanz des BioNTech-Konkurrenten Moderna gewartet. Am Freitag öffnete das Unternehmen nun seine Bücher.
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Moderna hat im ersten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 3,40 US-Dollar je Aktie nach einem Minus von 2,52 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das EPS hatten im Vorfeld bei -4,446 US-Dollar gelegen. Tatsächlich schnitt der BioNTech-Konkurrent jedoch besser ab.
Die Umsatzprognose der Analysten hatte sich unterdessen auf 236,4 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Umsätze von 108 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Mit seinem tatsächlichen Quartalsumsatz von 389 Millionen US-Dollar übertraf Moderna somit die Markterwartungen deutlich.
Die Moderna-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 10,81 Prozent höher bei 50,91 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
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