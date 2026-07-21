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Quartalsbilanz in Sicht

Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende TotalEnergies-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
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TotalEnergies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 55,13 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,42 Milliarden EUR erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,46 USD aus. Im Vorjahr waren 5,17 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 199,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 161,57 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.