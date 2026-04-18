Quartalsbilanz

Intel-Aktie springt zweistellig an: Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - Umsatz überzeugt

23.04.26 22:17 Uhr

Intel hat Anlegern am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung präsentiert und die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht.

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Im abgelaufenen Jahresviertel verzeichnete Intel einen Gewinn je Aktie von 0,29 US-Dollar. Analysten waren zuvor durchschnittlich von einem EPS von 0,016 US-Dollar ausgegangen, nachdem der Chip-Konzern im Vorjahresviertel noch einen Verlust von 0,19 US-Dollar je Aktie gemeldet hatte. Wer­bung Wer­bung Auf der Umsatzseite hatten sich die Analystenerwartungen auf 12,41 Milliarden US-Dollar belaufen, tatsächlich setzte Intel aber 13,6 Milliarden US-Dollar um. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 12,67 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Anstieg. Die Intel-Aktie reagiert nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 13,93 Prozent auf 76,08 US-Dollar. Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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