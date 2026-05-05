Quartalsbilanz

Die Snapchat-Mutter Snap hat ihre Bilanzergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgestellt. So liefen die Geschäfte.

Die Snapchat -Mutter Snap hat im ersten Quartal 2026 erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS belief sich auf 0,05 US-Dollar, nach -0,08 US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten mit anhaltenden Verlusten gerechnet und im Vorfeld ein EPS in Höhe von -0,068 US-Dollar prognostiziert.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.

Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im nachbörslichen Handel zeitweise einen Verlust von 3,27 Prozent auf 5,92 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net