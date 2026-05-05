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Quartalsbilanz

Snap-Aktie gibt nach: Verlust kleiner geworden - Erlöse gestiegen

06.05.26 22:23 Uhr
Snap überrascht Wall Street - Aktie fällt an der NYSE trotzdem | finanzen.net

Die Snapchat-Mutter Snap hat ihre Bilanzergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgestellt. So liefen die Geschäfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
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Die Snapchat-Mutter Snap hat im ersten Quartal 2026 erneut rote Zahlen geschrieben. Das EPS belief sich auf 0,05 US-Dollar, nach -0,08 US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten mit anhaltenden Verlusten gerechnet und im Vorfeld ein EPS in Höhe von -0,068 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz verbesserte sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 1,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten für den Quartalsumsatz hatten sich indes durchschnittlich auf 1,53 Milliarden US-Dollar belaufen und wurden somit erfüllt.

Die an der NYSE notierte Snap-Aktie verbucht im nachbörslichen Handel zeitweise einen Verlust von 3,27 Prozent auf 5,92 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images, Ink Drop / Shutterstock.com

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