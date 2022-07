Twitter-Aktie vorbörslich weit im Minus: Twitter rutscht in die roten Zahlen

GO

Heute im Fokus

DAX dreht ins Plus -- Uniper einigt sich mit Bundesregierung -- Twitter in den roten Zahlen -- Delivery Hero erhöht Margenausblick für 2022 -- Snap, Ceconomy, Siemens Energy, MTU im Fokus

Roche kann auf baldige EU-Zulassung für Augenmittel Vabysmo hoffen. Fünfte Zinssenkung in Folge: Russische Notenbank senkt Leitzins kräftig. Frankfurter Flughafen erwartet am Wochenende hohe Fluggastzahlen. Nagarro hebt Umsatzprognose an - Bruttomarge schwächer. BVB-Start erschwert - Watzke erklärt Bayern zu Topfavoriten.