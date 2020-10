Investoren werden zurückhaltender: Dow Jones dreht ins Minus

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Freitag 0,16 Prozent im Plus bei 28.409,65 Punkten. Im weiteren Verlauf rutscht er jedoch ins Minus und tendiert derzeit 0,56 tiefer bei 28.203,85 Indexeinheiten.

Im Blick stehen am Freitag eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal. Außerdem warten Anleger nach wie vor auf positive Signale für ein weiteres Corona-Hilfspaket. Die Hoffnung hält sich hartnäckig, dass ein entsprechendes Wirtschaftspaket noch vor den Präsidentschaftswahlen bekannt gegeben werden könnte. Zuletzt jedoch kamen vom Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Larry Kudlow eher skeptische Töne.

Kaum Einfluss hat dagegen die letzte US-Fernsehdebatte zwischen dem Demokraten Joe Biden und US-Präsident Donald Trump , heißt es. Die beiden Kandidaten hätten ihre unterschiedlichen Standpunkte erneut zum Ausdruck gebracht. Zudem hätten schon rund 47 Millionen Amerikaner ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, was den Einfluss der Debatte begrenze.

Corona-Pandemie bleibt im Fokus der Anleger

Derweil gibt die global rasant steigende Zahl an Neuinfektionen weiterhin Anlass zur Sorge. Auch in den USA ist deren Zahl mit zuletzt über 70.000 Neuinfektionen an einem Tag auf den höchsten Stand seit Juli geklettert. Seit Beginn der Pandemie gibt es schon rund 8,4 Millionen bestätigte Corona-Fälle in den USA.

Aber es gab auch positive Neuigkeiten im Kampf gegen die Viruspandemie, denn die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Remdesivir nun zur Behandlung von COVID-19-Erkankungen zugelassen. Zudem veröffentlichte das an der NASDAQ notierte deutsche Unternehmen CureVac positive präklinische Daten für einen Impfstoffkandidaten.

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Oktober an Stärke

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Oktober beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,5 von 54,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich nur leicht auf 53,3 von 53,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen etwas höheren Stand von 53,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte dagegen deutlicher auf 56,0 von 54,6 Punkten zu. Hier hatte die Prognose auf 55,0 gelautet.

"Die US-Wirtschaft scheint das vierte Quartal auf einer soliden Grundlage begonnen zu haben, mit einem seit Anfang 2019 nicht mehr gesehenen Wachstum der Geschäftstätigkeit", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Der Dienstleistungssektor führte die Expansion an, da sich immer mehr Unternehmen auf das Leben mit Covid-19 einstellten, während das verarbeitende Gewerbe angesichts der steigenden Nachfrage von Haushalten und Unternehmen weiterhin ein solides Wachstum verzeichnete."

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Istockphoto