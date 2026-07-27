DAX 25.447 +0,3%ESt50 6.284 +0,0%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,35 -0,3%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.820 -0,4%Euro 1,1359 -0,1%Öl 86,5 -2,1%Gold 4.027 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Quartalsergebnis

Aktien von BMW, VW und Co.: Gute Zahlen von Mercedes geben Autosektor Rückenwind

Aktien von BMW, VW und Co.: Gute Zahlen von Mercedes geben Autosektor Rückenwind

Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz haben die Papiere des Autobauers und der ganzen Branche am Dienstag angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
59.34 EUR 1.70 EUR 2.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.89 EUR 1.27 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.69 EUR 1.04 EUR 2.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.76 EUR 1.94 EUR 2.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Titel setzten ihren jüngsten Anstieg fort und kletterten am Morgen um bis zu 6 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte Juni. Im Verlauf dämmten sie den Gewinn ein und notierten zuletzt noch 3,5 Prozent im Plus bei 46,90 Euro.

Werbung

Im Windschatten der Mercedes-Rally ging es für die Anteilsscheine von BMW um 3,3 Prozent aufwärts. Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) und die der Tochtergesellschaft Porsche AG verteuerten sich um 3,5 beziehungsweise 1,8 Prozent.

Wegen der anhaltenden Krise im einstigen Wachstumsmarkt China musste Mercedes im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal Federn lassen. Deshalb kappten die Stuttgarter ihren Umsatzausblick 2026, behielten das Pkw-Margenziel aber bei. Insgesamt machte der Konzern mehr Gewinn, weil es mit den Lieferwagen und bei den Finanzdiensten besser lief. Der Autobauer will zudem bis zur Hauptversammlung eine weitere Milliarde Euro für Aktienrückkäufe aufwenden.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe.

Werbung

Experte Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies nannte die Resultate besser als erwartet. Der Großteil der Jahresprognose sei bestätigt worden. Die freien Finanzmittel seien durch den Verkauf von Daimler-Truck-Anteilen (Daimler Truck) aufgepolstert worden. Allerdings werfe die Wertminderung in China Fragen auf. Auch Stephen Reitman vom Analysehaus Bernstein verwies auf die Verluste aus chinesischen Gemeinschaftsunternehmen.

UBS-Experte Patrick Hummel geht davon aus, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nach den unerwartet guten Quartalskennziffern steigen werden. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen.

/edh/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, meunierd / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets