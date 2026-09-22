Kingfisher-Aktie: Kurssprung nach Zahlen

Quartalsergebnis

22.09.26 10:16 Uhr

Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert.

Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge.

Zuletzt gewannen die Papiere von Kingfisher im Londoner Handel 9,63 Prozent auf 3,35 Pfund. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kingfisher

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kingfisher

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung