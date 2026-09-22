Kingfisher-Aktie: Kurssprung nach Zahlen
Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert.
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Zuletzt gewannen die Papiere von Kingfisher im Londoner Handel 9,63 Prozent auf 3,35 Pfund. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.
Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge.
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LONDON (dpa-AFX)
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