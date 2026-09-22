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Quartalsergebnis

Kingfisher-Aktie: Kurssprung nach Zahlen

Kingfisher-Aktie: Kurssprung nach Zahlen

Aktien von Kingfisher haben am Dienstag mit deutlichen Gewinnen auf die Halbjahreszahlen reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kingfisher plc
3.92 EUR 0.38 EUR 10.80 %
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Zuletzt gewannen die Papiere von Kingfisher im Londoner Handel 9,63 Prozent auf 3,35 Pfund. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung nähert sich der Titel damit wieder den Jahreshochs von Ende Februar.

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Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen RBC sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Gewinne des britischen Einzelhändlers seien über alle Regionen hinweg besser als erwartet ausgefallen. Hinzu komme die erhöhte Prognose. Das langfristige Potenzial überzeuge.

/mf/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.03.14 Kingfisher buy Warburg Research
12.06.13 Kingfisher kaufen HSBC
12.06.13 Kingfisher kaufen Jefferies & Company Inc.
03.06.13 Kingfisher kaufen HSBC
31.05.13 Kingfisher kaufen Credit Suisse Group

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