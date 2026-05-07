Opendoor Technologies-Aktie fällt: Umsatzeinbruch nicht so schlimm wie erwartet
Das zeitweise als Meme-Aktie gehandelte Unternehmen Opendoor Technologies hat Einblick in die Geschäftsergebnisse für das vergangene Quartal gewährt.
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Opendoor Technologies hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei einen Gewinnrückgang vermeldet. So lag das Ergebnis je Aktie im Berichtszeitraum bei -0,18 US-Dollar, nachdem Opendoor im Vorjahreszeitraum einen Verlust je Aktie von 0,12 US-Dollar gemeldet hatte. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS nun im Vorfeld auf -0,094 US-Dollar belaufen.
Im Berichtszeitraum hat Opendoor Technologies außerdem 720 Millionen US-Dollar umgesetzt. Dies steht im Vergleich zu den 1,15 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden. Die Prognosen der Experten für das abgeschlossene Quartal hatten einen Umsatzeinbruch auf 666,0 Millionen US-Dollar vorhergesagt.
Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie reagiert im nachbörslichen Donnerstagshandel mit Verlusten in Hähe von 2,07 Prozent bei 5,21 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Around the World Photos / Shutterstock.com, Opendoor