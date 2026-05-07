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Quartalsergebnisse

Opendoor Technologies-Aktie leichter: Umsatzeinbruch nicht so schlimm wie erwartet

08.05.26 15:38 Uhr
NASDAQ-Titel Opendoor Technologies-Aktie sinkt: Gewinn verpufft, Umsatz-Erwartungen trotz Rückgang übertroffen | finanzen.net

Das zeitweise als Meme-Aktie gehandelte Unternehmen Opendoor Technologies hat Einblick in die Geschäftsergebnisse für das vergangene Quartal gewährt.

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Opendoor Technologies Inc
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Opendoor Technologies hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei einen Gewinnrückgang vermeldet. So lag das Ergebnis je Aktie im Berichtszeitraum bei -0,18 US-Dollar, nachdem Opendoor im Vorjahreszeitraum einen Verlust je Aktie von 0,12 US-Dollar gemeldet hatte. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS nun im Vorfeld auf -0,094 US-Dollar belaufen.

Im Berichtszeitraum hat Opendoor Technologies außerdem 720 Millionen US-Dollar umgesetzt. Dies steht im Vergleich zu den 1,15 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden. Die Prognosen der Experten für das abgeschlossene Quartal hatten einen Umsatzeinbruch auf 666,0 Millionen US-Dollar vorhergesagt.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie reagiert im Donnerstagshandel mit Verlusten in Höhe von 6,48 Prozent bei 4,97 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Around the World Photos / Shutterstock.com, Opendoor

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