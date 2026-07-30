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Quartalsergebnisse vorgelegt

Ballard Power-Aktie schwächer: Erlöse und Ergebnis verfehlen Prognosen

Ballard Power-Aktie schwächer: Erlöse und Ergebnis verfehlen Prognosen

Der Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power gewährte am Freitag Einblick in seine Bücher für das zweite Quartal. Mit folgenden Werten schnitt das Unternehmen ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
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Beim Ergebnis verzeichnete Ballard Power im zweiten Quartal 2026 ein Minus von 0,07 US-Dollar je Aktie. Im identischen Zeitraum des Vorjahres hatte das EPS noch bei -0,08 US-Dollar gelegen. Damit schnitt der Konzern schlechter ab als von Experten vermutet: 6 Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich einen Verlust von -0,05 US-Dollar je Aktie auf dem Zettel.

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Auf der Einnahmenseite verbuchte der Konzern im abgelaufenen Jahresviertel einen Umsatz in Höhe von 20,6 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreswert von 17,8 Millionen US-Dollar entspricht dies einer Veränderung, die die Markterwartungen verfehlte. Im Schnitt waren 10 Analysten von Einnahmen in Höhe von 25,61 Millionen US-Dollar ausgegangen, was einem Plus von 45,08 Prozent entsprochen hätte.

An der NASDAQ reagiert die Ballard Power-Aktie mit einem Minus von 1,97 Prozent auf 2,7350 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.09.17 Ballard Power Buy H.C. Wainwright & Co.
03.05.17 Ballard Power Outperform FBR & Co.
21.01.15 Ballard Power Systems Buy MLV Capital
04.11.14 Ballard Power Systems Buy ROTH Capital Partners, LLC
14.01.08 Ballard Power Systems Downgrade Goldman Sachs Group Inc.