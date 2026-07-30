Ballard Power-Aktie schwächer: Erlöse und Ergebnis verfehlen Prognosen

KI-Nachrichtenüberblick

• Ballard Power erzielte im zweiten Quartal 2026 ein Ergebnis von XXX US-Dollar je Aktie, besser als die erwarteten -0,05 US-Dollar laut Analysten.

• Der Umsatz lag bei XXX US-Dollar, was die Markterwartungen übertraf, da die Analysten im Durchschnitt 25,61 Millionen US-Dollar prognostizierten.