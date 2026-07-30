Ballard Power-Aktie schwächer: Erlöse und Ergebnis verfehlen Prognosen
Der Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power gewährte am Freitag Einblick in seine Bücher für das zweite Quartal. Mit folgenden Werten schnitt das Unternehmen ab.
Werte in diesem Artikel
Beim Ergebnis verzeichnete Ballard Power im zweiten Quartal 2026 ein Minus von 0,07 US-Dollar je Aktie. Im identischen Zeitraum des Vorjahres hatte das EPS noch bei -0,08 US-Dollar gelegen. Damit schnitt der Konzern schlechter ab als von Experten vermutet: 6 Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich einen Verlust von -0,05 US-Dollar je Aktie auf dem Zettel.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der Konzern im abgelaufenen Jahresviertel einen Umsatz in Höhe von 20,6 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreswert von 17,8 Millionen US-Dollar entspricht dies einer Veränderung, die die Markterwartungen verfehlte. Im Schnitt waren 10 Analysten von Einnahmen in Höhe von 25,61 Millionen US-Dollar ausgegangen, was einem Plus von 45,08 Prozent entsprochen hätte.
An der NASDAQ reagiert die Ballard Power-Aktie mit einem Minus von 1,97 Prozent auf 2,7350 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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Ballard Power Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.17
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.17
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.15
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.14
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.08
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.