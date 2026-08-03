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Quartalsprognose

Ausblick: Western Digital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Western Digital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Was Experten von der Western Digital-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Western Digital Corp.
489.75 EUR 39.75 EUR 8.83 %
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Western Digital veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,31 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 341,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 42,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,99 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 12,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 9,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tada Images / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.08.19 Western Digital Equal Weight Barclays Capital
01.08.19 Western Digital Market Perform Cowen and Company, LLC
29.07.19 Western Digital Buy Cascend Securities
02.07.19 Western Digital Sell The Benchmark Company
26.06.19 Western Digital Buy Craig Hallum