DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 +2,3%Nas23.621 +1,9%Bitcoin62.977 -0,7%Euro1,1793 +0,3%Öl95,11 -3,0%Gold4.841 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: Dow feser -- DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke -- Heideldruck profitiert von Fantasie im Drohnengeschäft -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Quartalsumsatz enttäuscht

AIXTRON-Aktie gefragt: Jahresprognose erhöht

14.04.26 21:29 Uhr
AIXTRON-Aktie gefragt: Ausblick verbessert | finanzen.net

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON wird für das laufende Jahr aufgrund einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik optimistischer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35,83 EUR -1,15 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz dürfte 2026 bei 530 bis 590 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor hatte AIXTRON 40 Millionen Euro weniger angepeilt. Die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll nun bei 17 bis 20 Prozent liegen, nach 16 bis 19 zuvor.

Im ersten Quartal hatte der Umsatz zwar im Rahmen der Prognosespanne gelegen, enttäuschte aber die Erwartungen von Analysten. Der Erlös sank von 112,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 59 Millionen Euro. Experte hatten hingegen mit knapp 68 Millionen Euro gerechnet. Die Ebit-Marge lag bei minus 38 Prozent, nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Grund hierfür sei neben einem Einmalaufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme das geringe Umsatzvolumen, hieß es.

Anleger interpretierten das Gesamtpaket offenbar positiv. Die AIXTRON-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um gut zwei Prozent zu. In einer ersten Reaktion hatte sie allerdings noch vier Prozent höher notiert als zum XETRA-Schluss.

/he/ajx

HERZOGENRATH (dpa-AFX)

Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.04.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
08.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
26.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
26.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen