Quartalsumsatz enttäuscht

Die AIXTRON-Aktie springt nach Prognose-Anhebung deutlich an. Analysten bleiben überwiegend positiv - sehen aber auch Risiken.

Grund ist eine zuletzt stärker als erwartet ausgefallene Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik. Das Management hebt deshalb die Jahreszielspannen für Umsatz und operative Marge an. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz blieb derweil hinter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten zurück.

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Das AIXTRON-Management plant für 2026 nun mit einem Umsatz von 530 bis 590 Millionen Euro, wie der Konzern bereits am späten Dienstagabend mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen jeweils 40 Millionen Euro weniger angepeilt. Die operative Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jetzt bei 17 bis 20 Prozent herauskommen, anstatt bei 16 bis 19 Prozent.

Im ersten Quartal hatte der Umsatz zwar im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne gelegen, enttäuschte aber die Erwartungen von Analysten: Der Erlös sank vorläufigen Berechnungen zufolge von 112,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nunmehr 59 Millionen Euro. Experte hatten hingegen mit knapp 68 Millionen Euro gerechnet.

Die operative Marge lag zum Jahresstart bei minus 38 Prozent, nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Grund hierfür sei das geringe Umsatzvolumen neben einem Einmalaufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme, hieß es.

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Simon Coles von der britischen Investmentbank Barclays lobte unterdessen den Barmittelumschlag als "stark". Die liquiden Mittel stiegen AIXTRON zufolge zum Quartalsende auf 273 Millionen Euro im Vergleich zu 224,6 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Derweil verwies Madeleine Jenkins von der Schweizer Großbank UBS auf Risiken im Geschäft mit Strommanagement-Chips.

Das vollständige Zahlenwerk des ersten Quartals will AIXTRON am 30. April vorlegen.

So reagiert die AIXTRON-Aktie

Vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung haben AIXTRON am Mittwoch einen Kurssprung beschert. Nach Gewinnen von über 15 Prozent auf ein Hoch seit dem Jahr 2001 behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 15,57 Prozent auf 40,67 Euro. Das reicht aber immer noch locker für den ersten Platz im MDAX.

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Die Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Tage machten die Titel damit mehr als wett. Mit einem Anstieg um gut 130 Prozent im bisherigen Jahresverlauf liegt der Chipindustrie-Ausrüster auch für diesen Zeitraum im Index der mittelgroßen Börsenunternehmen ganz vorn.

Analysten uneins: Zwischen Zuversicht und Bewertungszweifeln

Dass AIXTRON aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, wurde am Markt positiv aufgenommen. Citigroup-Experte Andrew Gardiner war schon vorab davon ausgegangen, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan hatte mit einer positiven Reaktion der Aktien gerechnet.

Skeptischere Erwartungen bewahrheiteten sich erst einmal nicht. UBS-Expertin Madeleine Jenkins hatte zu bedenken gegeben, dass sich die Kursgewinne nach dem zuletzt guten Lauf in Grenzen halten könnten, während Veysel Taze vom Bankhaus Metzler das Potenzial des Optoelektronik-Bereichs weitgehend eingepreist sieht. Und ein Händler hatte davor gewarnt, dass sich die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick im Tagesverlauf als nicht ausreichend erweisen könnten, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich.

Solche hatte es am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktien bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreisten.

Dass der Markt gute Zahlen und den angehobenen Jahresausblick von Branchenprimus ASML erst nach Anlaufschwierigkeiten mit überschaubaren Kursgewinnen honorierte, ließ die AIXTRON-Anleger am Mittwoch kalt.

dpa-AFX