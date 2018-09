Bayer: Hochspannung wegen Monsanto

Bayer 80,10 EUR -1,72% Charts

Massive Bodenverletzung bei Bayer

Innerhalb des DAX entwickelte sich die Aktie von Bayer -Aktie seit dem Jahreswechsel am sechstschlechtesten. Die juristische Niederlage im ersten Prozess der Monsanto-Tochter um Krebsrisiken des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat war hierfür hauptverantwortlich. Bislang hat das Unternehmen keine Rückstellungen für die drohenden Risiken aus dem Rechtsstreit gebildet.Unter den Analysten herrscht derzeit dennoch ein hohes Maß an Zuversicht. Zwar soll sich im Geschäftsjahr 2018 der Gewinn pro Aktie von 6,63 Euro (2017) 6,12 Euro reduzieren. Für 2019 und 2020 prognostizieren die Aktienexperten aber wieder einen Anstieg auf 7,74 bzw. 8,59 Euro, was einem Kurs/Gewinn-Verhältnis im einstelligen Bereich entsprechen würde. Auch bei den Analystenurteilen sind die positiven Ratings in der Überzahl. Unter den 22 von finanzen.net erfassten Analystenurteilen gibt es 13 Kauf-Empfehlungen ("Buy") und neun neutrale Ratings ("Hold"). Besonders interessant: Kein Analyst stellt den DAX-Wert gegenwärtig zum Verkauf ("Sell"). Die prognostizierten Kursziele reichen von 86,00 Euro (HSBC) bis 137,00 Euro (Deutsche Bank) und ergeben einen Durchschnittswert von 108,40 Euro (aktuell: 80,38 Euro).Das charttechnische "Unheil" nahm bei der Bayer-Aktie bereits im Herbst vergangenen Jahres seinen Lauf, als innerhalb kurzer Zeit sowohl die mittelfristige 100- als auch die langfristige 200-Tage-Linie verletzt worden war. Letztere drehte in den Monaten danach eindeutig nach unten, was unter Chartisten als Trendwechselsignal interpretiert wird. Besonders stark eingetrübt haben sich die Perspektiven allerdings nach dem im August erfolgten Verletzen der im Bereich von 85 Euro angesiedelten Unterstützungszone. Als kleiner Lichtblick kann die Tatsache eingestuft werden, dass weitere Anschlussverkäufe bislang ausgeblieben sind. Offensichtlich wollen die Börsianer erst einmal die anstehenden Quartalszahlen abwarten.