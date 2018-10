Deutsche Bank: Hochspannung zur Wochenmitte

Die Stimmung unter den deutschen Bankwerten ist derzeit alles andere als optimistisch. Angesichts des drohenden Brexit und den sich beschleunigenden italienischen Staatsschulden sollte man sich diesbezüglich nicht allzu sehr wundern. Unter den von FactSet Research Systems erfassten Gewinnschätzungen zeichnete sich in den vergangenen drei Monaten eine eindeutige Abwärtstendenz ab. Für das abgelaufene dritte Quartal haben die Analysten hinsichtlich der Deutschen Bank ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,29 auf 0,23 Dollar nach unten revidiert. Für das laufende Quartal war hingegen ein Anstieg der Prognosen von 0,06 auf 0,09 Dollar zu beobachten.Besonders interessant: Unter den insgesamt 28 erfassten Analystenmeinungen sind die Pessimisten eindeutig in der Überzahl. So stufen derzeit lediglich drei Experten den DAX-Wert als "kaufenswert ("Buy") ein, während die Aktie zehnmal als haltenswert ("Hold") eingestuft wird. Zum Verkauf ("Sell") wird die Bank aber ebenfalls von zehn Analysten empfohlen, während zudem fünfmal zum Untergewichten ("Underweight") geraten wird. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele erstreckt sich von 9,22 bis 17,48 Dollar und führt zu einem Mittelwert in Höhe von 11,79 Dollar (aktuell: 10,92 Dollar).

Deutsche Bank: Wieder einstellig

Ende September verletzte die Deutsche-Bank-Aktie die Marke von zehn Euro und hat sich davon nicht mehr erholt. Zum Ende Juni knapp oberhalb von neun Euro markierten Rekordtief fehlt nun nicht mehr viel. Zur Erinnerung: Im Dezember vergangenen Jahres kostete der Titel noch 17 Euro. Nach positiven charttechnischen Aspekten sucht man derzeit vergeblich. Die 100- und 200-Tage-Linie befindet sich im Sinkflug und die Unterstützung bei neun Euro hinterlässt keinen sonderlich robusten Eindruck. Vor diesem Hintergrund mag man den anstehenden Quartalszahlen fast schon eine schicksalhafte Bedeutung beimessen.







Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Mario Tama/Getty Images, Mario Tama/Getty Images