Netflix: Hochspannung bei Highflyer wegen Zahlen

Das Unternehmen überzeugt vor allem durch rasantes Umsatz- und Gewinnwachstum. Bei den von FactSet Research erfassten Gewinnprognosen war in den vergangenen drei Monaten eine starke Aufwärtstendenz zu beobachten. Deren Schätzungen für Q2 sind nämlich innerhalb dieses Zeitraums von 0,64 auf 0,79 Dollar (Q1: 0,64 Dollar) pro Aktie markant nach oben revidiert worden, für das derzeit laufende zweite Quartal hat sich der Durchschnittswert der Analystenschätzungen von 0,72 auf 0,71 Dollar pro Aktie leicht reduziert.Mit Blick auf die ausgesprochenen Analystenurteile sind die Optimisten derzeit eindeutig in der Überzahl. Unter den insgesamt 44 von FactSet Research erfassten Analystenmeinungen raten nämlich 21 Aktienexperten zum Kauf ("Buy") und vier zum Übergewichten ("Overweight") der Netflix-Aktie . Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen gegenwärtig 16 Analysten ein. Außerdem gibt es insgesamt drei Analysten mit pessimistischem Urteil ("Sell") zu vermelden. Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele fällt außerordentlich hoch aus und reicht von 90,00 bis 503,00 Dollar, was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 368,32 Dollar (aktuell: 395,80 Dollar) führt. Angesichts eines aktuellen Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 265 kann man dessen aktuell Bewertung als sehr ambitioniert bezeichnen.

Netflix unter Rekordhoch abgerutscht

Vor weniger als zehn Jahren war die Netflix-Aktie noch für 2,56 Dollar zu haben. Die Erfolgsgeschichte des Internet-Medienunternehmens war aber auch regelmäßig von heftigen Kurskorrekturen gekennzeichnet (2011, 2014 und 2015). In den vergangenen beiden Jahren verweigerte der Titel allerdings den Korrekturmodus. In diesem Jahr ist die Aktie zudem aus dem Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. Das im Juni durch den Timingindikator Relative-Stärke-Index generierte Verkaufssignal sollte jedoch nicht überbewertet werden, schließlich gab es in den vergangenen zwölf Monaten fünf solcher Ausstiegssignale zu vermelden, die sich allesamt als "Bärenfallen" erwiesen haben.







