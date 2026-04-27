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Quartalszahlen

Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

28.04.26 07:52 Uhr
NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie im Analystencheck: Das erwarten die Experten für Umsatz und Gewinn der Google-Mutter | finanzen.net

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Alphabet-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
297,35 EUR -1,05 EUR -0,35%
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Alphabet (ex Google) veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

46 Analysten schätzen, dass Alphabet C (ex Google) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alphabet (ex Google) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 46 Analysten durchschnittlich bei 106,96 Milliarden USD im Vergleich zu 89,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 57 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,57 USD, gegenüber 10,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 59 Analysten durchschnittlich auf 472,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 402,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

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Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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